Le vie della borgata agricola di Tuerra Manna portano il nome dei vini prodotti nella zona. La scelta è stata fatta dalla Gunta comunale di Muravera riunitasi sotto la presidenza del sindaco Salvatore Boi.

Sono dodici i nomi dei vini scelti per altrettante strade: via Nepente, Bovale, Vermentino, Nuragus. E ancora le vie della Monica, Carignano, Malvasia, Cannonau Nasco, e la via Cagnulari. Un modo per consacrare le strade di Tuerra manna ai vini tipici della zona. E un modo anche per fare marketing facendo conoscere questi ottimi vini anche ai turisti che ogni anno arrivano in questa zona.

"Nel Sarrabus – dice il sindaco di Muravera, Salvatore Piu - abbiamo tantissimi ottimi vini grazie anche al clima particolare e alla vicinanza col mare: una cultura che affonda le radici nel tempo”.

