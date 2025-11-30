Assemini vola alto con la premiazione del pasticciere 47enne Maurizio Mameli. Questa mattina Mameli, titolare del pastificio “Nonna Claudia” di via Carmine, è stato insignito del prestigioso premio “Dino Villani” conferitogli dall’Accademia della Cucina Italiana. Il riconoscimento, in particolare, è andato a uno dei dolci tipici della Sardegna: la pardula.

Una nuvola soffice di ricotta, zucchero e uova che, grazie alla ricetta della nonna di Mameli, all’aiuto delle zie che l’hanno tramandata al nipote e alla maestria del giovane pasticcere, delizia ogni giorni i palati degli asseminesi, e non solo.

La premiazione si è tenuta a Cagliari, nella suggestiva tenuta Ballero, alla presenza delle senatrici Sabrina Licheri e Antonella Zedda e di altri esponenti della politica locale, in testa il sindaco di Assemini Mario Puddu: «Il premio “Dino Villani” dell’Accademia della Cucina Italiana viene assegnato al produttore che si è distinto nella lavorazione artigianale di un prodotto alimentare di rilevante e specifica qualità organolettica, lavorato con ingredienti nazionali tracciabili di prima qualità e con una ben identificata tipicità locale. Ci ho tenuto a essere presente per rappresentare i nostri orgoglio e soddisfazione», ha dichiarato Puddu.

Grande emozione per Mameli. Accompagnato dalla moglie e dal figlio ha ricevuto in mano l’attestato di riconoscimento, per poi offrire ai presenti i dolci informati la mattina stessa: pardule, certo, ma anche ciambelle, bianchini, amaretti e, per gli amanti del salato, le tipiche panadine ripiene: «Mi sono svegliato alle 5 per preparare tutto. Le mani mi tremavano, ma quando ho visto le pardule crescere nel forno ho ripreso a respirare!», ha raccontato Mameli.

