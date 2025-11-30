L’Accademia della Cucina Italiana premia il pasticciere di AsseminiMaurizio Mameli, 47 anni, ottiene il prestigioso premio “Dino Villani” per la sua pardula
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Assemini vola alto con la premiazione del pasticciere 47enne Maurizio Mameli. Questa mattina Mameli, titolare del pastificio “Nonna Claudia” di via Carmine, è stato insignito del prestigioso premio “Dino Villani” conferitogli dall’Accademia della Cucina Italiana. Il riconoscimento, in particolare, è andato a uno dei dolci tipici della Sardegna: la pardula.
Una nuvola soffice di ricotta, zucchero e uova che, grazie alla ricetta della nonna di Mameli, all’aiuto delle zie che l’hanno tramandata al nipote e alla maestria del giovane pasticcere, delizia ogni giorni i palati degli asseminesi, e non solo.
La premiazione si è tenuta a Cagliari, nella suggestiva tenuta Ballero, alla presenza delle senatrici Sabrina Licheri e Antonella Zedda e di altri esponenti della politica locale, in testa il sindaco di Assemini Mario Puddu: «Il premio “Dino Villani” dell’Accademia della Cucina Italiana viene assegnato al produttore che si è distinto nella lavorazione artigianale di un prodotto alimentare di rilevante e specifica qualità organolettica, lavorato con ingredienti nazionali tracciabili di prima qualità e con una ben identificata tipicità locale. Ci ho tenuto a essere presente per rappresentare i nostri orgoglio e soddisfazione», ha dichiarato Puddu.
Grande emozione per Mameli. Accompagnato dalla moglie e dal figlio ha ricevuto in mano l’attestato di riconoscimento, per poi offrire ai presenti i dolci informati la mattina stessa: pardule, certo, ma anche ciambelle, bianchini, amaretti e, per gli amanti del salato, le tipiche panadine ripiene: «Mi sono svegliato alle 5 per preparare tutto. Le mani mi tremavano, ma quando ho visto le pardule crescere nel forno ho ripreso a respirare!», ha raccontato Mameli.