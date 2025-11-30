Con la consegna del Premio Lawrence per il giornalismo alla vice direttrice di Rai Parlamento Anna Piras (che ha dialogato con Sergio Nuvoli) si è di fatto concluso il Festival Internazionale della Letteratura da viaggio dedicato allo scrittore britannico David Herbert Lawrence. La diciassettesima edizione della rassegna culturale di Mandas, appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di letteratura, ha avuto il merito di mettere al centro dell’attenzione del dibattito la figura femminile: la cultura può essere un importante strumento di emancipazione e di consapevolezza sociale contro la violenza sulle donne. Non a caso il tema scelto per l’edizione 2025 del Festival era “Non siete sole”.

Prima dell’assegnazione del Premio Lawrence, nella biblioteca comunale dell'ex convento San Francesco, c’è stata la presentazione del libro “Rocco e il mistero della farfalla dorata” di Pamela Pingiori. «Uno dei momenti più belli della giornata è stato il bellissimo video degli alunni della 3 A cui vanno i complimenti, unitamente ai professori Stefano Pisano e Maria Pina Enis, per il magistrale racconto del viaggio di Lawrence in Sardegna», ha detto il sindaco Umberto Oppus.

