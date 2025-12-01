Una nuova specie di mantide nana, Ameles serpentiscauda, detta anche Mantide dalla coda di serpente, identificata per la prima volta come endemica in Sardegna e descritta in un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Ethology Ecology & Evolution da un team di ricercatori guidato da Roberto Battiston, del Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” di Montecchio Maggiore (Vicenza).

L’articolo si sofferma su una particolare caratteristica della Ameles serpentiscauda, ovvero, sottolineano i ricercatori, il «comportamento di corteggiamento molto elaborato, caratterizzato da movimenti coordinati di addome, cerci (appendici del 10° segmento dell’addome degli insetti, ndr) e terminali». In pratica una sorta di danza per fare colpo sull’esemplare individuato come possibile partner.

Una scoperta, definita «eccezionale» che, si legge in calce all’articolo, «rivela un'inaspettata capacità comunicativa» all'interno del genere dei Mantodea, generalmente considerati alquanto solitari.

«Scoprire una nuova specie, qualcosa che nessuno ha mai visto prima, è sempre emozionante. Lo è ancora di più se questa si rivela poi un endemismo tutto italiano, di una terra di cui pensiamo di sapere tutto ma che invece continua a sorprenderci», scrive Battiston sul suo profilo Facebook. Aggiungendo: «La Mantide Nana dalla Coda di Serpente (Ameles serpentiscauda), come l'abbiamo battezzata, non è solo una nuova specie ma un animale sorprendente, capace di fare una parata nuziale mai vista prima, che nemmeno Bezos a Venezia può eguagliare. Con un'intricata analisi su diverse specie e i loro "linguaggi d'amore" abbiamo per la prima volta compreso come il comportamento anche di animali poco sociali come le mantidi, oltre a meravigliarci, possa dirci qualcosa su origini e parentele. E magari evitargli di essere divorati dalla partner».

