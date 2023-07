Si terrà domani pomeriggio, a partire dalle 19, negli spazi espositivi di via Chiesa a Morgongiori, l’inaugurazione del Museo vivente dell’arte tessile (MuVat) della Mostra dell'arazzo e del tappeto.

La struttura, inaugurata nel 2000, attualmente si può visitare solamente in alcune giornate dedicate. Al suo interno arazzi e tappeti realizzati anche con telai antichi: un patrimonio di valore, che la popolazione di Morgongiori e la parrocchia hanno donato in prestito per l'esposizione.

Nel prossimo futuro l’obiettivo è quello di renderlo visitabile con regolarità: «Stiamo cercando», commenta il sindaco, Paolo Pistis, «di trovare il modo di fare un’apertura permanente. A questo proposito stiamo costituendo una fondazione, assieme ai Comuni di Pompu, Siris, e Masullas per gestire le strutture culturali in maniera coordinata».

Il MuVat verrà inaugurato con qualche giorno d’anticipo rispetto alla Sagra delle Lorighittas, altro appuntamento clou del paese sul Monte Arci: «Abbiamo deciso di anticipare l’apertura», prosegue il sindaco, «per non concentrare troppi appuntamenti negli stessi giorni della Sagra». Inoltre, rispetto al passato, l’esposizione si è arricchita con diverse novità presenti: «Quest’anno», conclude Pistis, «il museo è stato allestito con una cinquantina di pezzi in più, tra questi 4 arrivano da Masullas e 8 da Pompu. Ora è abbastanza ricco, in totale all’interno della struttura ci saranno circa settanta pezzi».

