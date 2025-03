La città di Porto Torres aderisce anche quest’anno a Monumenti Aperti, la manifestazione organizzata dall’associazione Imago Mundi OdV. La tappa turritana dell’edizione 2025 è in programma sabato 17 e domenica 18 maggio, una due giorni per visitare la splendida Basilica di San Gavino, l’area archeologica e il museo Antiquarium Turritano, le chiesette di Balai, i diversi siti archeologici, ipogei e necropoli di grande valore storico.

Per questo il Comune lancia la proposta “Adotta un sito”, chiamando a raccolta associazioni e cittadini che possono collaborare a titolo volontario alla riuscita dell’evento scegliendo i siti protagonisti della manifestazione contribuendo a valorizzare e far apprezzare le bellezze artistiche, storiche e architettoniche della città. Nella gestione delle attrazioni potranno fornire un fondamentale aiuto all’amministrazione comunale e agli studenti coinvolti per il controllo del flusso dei visitatori e per il supporto logistico.

Le domande potranno essere inviate dal 5 aprile, scrivendo una mail all’ufficio Cultura: cultura@comune.porto-torres.ss.it.

