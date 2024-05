Cuglieri apre le sue porte per far conoscere e promuovere le sue ricchezze storiche, culturali, architettoniche laiche e religiose, quindi l'agroalimentare di qualità. L’appuntamento tanto atteso è quello di Monumenti Aperti Sabato 25 e domenica 26 per raccontare il borgo, la montagna, il mare, le tradizioni e i sapori.

Si potranno visitare e ammirare le ricchezze di questo scrigno del Montiferru: dal Convento dei Cappuccini al Museo archeologico, dal Seminario regionale del Sacro Cuore con il parco e l’annessa Via Crucis, fino al Museo dell’olio della famiglia Zampa. Poi la casa-museo di Mimmia e Tommasina, tra le novità il Museo del Telaio Su Telalzu a Littos delle sorelle Fara.

I templi religiosi da visitare: la basilica della Madonna della Neve con la sua facciata neogotica e il cimitero monumentale; poi la chiesa di Sant’Antioco, le chiese di Santa Croce, San Giovanni Battista, dunque la Madonna delle Grazie e il convento dei frati Serviti, visita guidata dall’Arciconfraternita della Madonna delle Grazie.

Per gli appassionati del trekking ben 4 itinerari storici e naturalistici: sabato pomeriggio il trekking storico-naturalistico con le domus de janas di Serruggiu, l’antico maniero di Casteddu Etzu e le fonti di Tiu Memmere a cura di Cuglieri Excursions. Domenica mattina il trekking alla scoperta della suggestiva cascata di Massabari, con partenza da Tiu Memmere, sempre a cura di Cuglieri Excursions. Al pomeriggio visita del centro storico tra le antiche vie in acciottolato, a cura dell’associazione Marafè.

Il Centro Commerciale Naturale, a integrare i servizi offerti nelle giornate, organizza domenica mattina la passeggiata a S’Archittu per conoscere le scogliere dell’arco monumentale, insieme con le associazioni Sardinia Wow e OraBluLab. Quindi l’escursione alla scoperta delle preziose erbe spontanee, una sessione di cianotipia vegetale e la degustazione della famosa Panada.

Per info e orari è attivo l’Infopoint al Seminario, accessibile anche con l’app per telefonino. Monumenti Aperti è un progetto di Imago Mundi con la collaborazione del Comune di Cuglieri, delle associazioni locali e del Centro Commerciale Naturale, con il patrocinio del Parlamento Europeo, Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, poi i partner EjaTV, Radio Cagliari, Europa Nostra e Bes.

© Riproduzione riservata