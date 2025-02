Per la rassegna "Incontro con l'Autore” in programma a Sorso, venerdì 28 febbraio alle ore 17.30, nella biblioteca comunale Salvatore Farina, Francesco Cossu presenterà il suo nuovo romanzo "Midana l'inferno dei buoni", un romanzo che racconta la storia di un piccolo centro urbano del Nord Sardegna, luogo di segreti e di decadenza in cui l’uso delle droghe segna i sui abitanti più o meno giovani.

In questo scenario il primo segnale del dramma incombente arriva con il ritrovamento del cadavere dell’avvocato Filippo Muzzetto, un professionista rispettato e dalla doppia vita, vittima di un omicidio che diventa l’inizio di un’indagine complessa e inquietante. A investigare sul caso è l’ispettore capo Vittorio Corti, protagonista determinato che si trova ad affrontare uno dei misteri più impegnativi della sua carriera.

Gabriella Garrucciu dialogherà con l'autore Francesco Cossu, scrittore tempiese e docente di Lettere presso l’Istituto “Pes”, ideatore di una serie romanzesca giunta al suo quinto episodio, mentre le letture saranno a opera di Ignazia Deiana.

