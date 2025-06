È arrivato nell’Isola, ospite della Cooperativa Asgesa presieduta da Katia Dessì, il celebre esperto di Cybersicurezza Marco Camisani Calzolari, noto al grande pubblico della tv per la sua rubrica settimanale dedicata alla divulgazione informatica su “Striscia La Notizia”, per un interessante seminario intitolato "L’informazione anti truffa online".

Impressionanti i dati diffusi nel corso dell'incontro: nel 2024, in Italia, circa 12,7 milioni di persone sono state vittime di truffe online. In Sardegna, si stima che oltre 320.000 cittadini abbiano subito almeno una truffa online mentre, a livello nazionale, la Polizia Postale ha trattato 18.714 casi con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente. Per prevenire questo fenomeno, sempre più dilagante, è fondamentale l’informazione e la presa di coscienza dei potenziali rischi da parte delle categorie più fragili.

La divulgazione e la comunicazione su tali aspetti assume un ruolo fondamentale e l’attività di esperti che possano riassumere con consigli di immediata comprensione i pericoli attorno all’universo dei cyber criminali è determinante per contrastare le tante forme di raggiro oggi possibili. Lo stile diretto ed empatico di Marco Camisani Calzolari, che vanta da oltre 35 anni un’esperienza didattica e formativa per Università, Ministeri e Dipartimenti per la Pubblica Sicurezza di Stati esteri, consente agli anziani più indifesi di comprendere con immediatezza alcuni semplici suggerimenti per difendersi dai truffatori della rete. L'evento è stata un’occasione importantissima di prevenzione, non solo per gli anziani, ma per tutte le persone che hanno poca dimestichezza con la rete e con le nuove tecnologie. Al termine della serata il simpatico divulgatore ha inviato un saluto ai lettori de L'Unione Sarda.

L.P.

