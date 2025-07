Nell’ambito del Festival Éntula la giornalista Giuliana Sgrena sarà ospite a Porto Torres per la presentazione del suo libro “Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra”. L’appuntamento è per lunedì 28 luglio alle ore 19 presso il Museo del Porto. A dialogare con l’autrice sarà Costantino Cossu. Il saggio racconta un mondo dove la guerra stava tornando ad essere non più un’eccezione ma la normalità. Per trent’anni la giornalista è stata inviata speciale in tutti i maggiori conflitti riportando servizi dove i regimi autoritari reprimevano e violentavano i propri popoli. Nel libro il ricordo di colleghi come Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli.

L’incontro con Giuliana Sgrena rappresenta uno dei tre appuntamenti in Sardegna. Martedì 29 luglio, alle 20, la presentazione del saggio si terrà in piazza Chiesa a Villagrande Strisaili, con Giusy Ferreli e in piazza San Giovanni ad Assemini mercoledì 30 luglio, alle 2, in conversazione con Andrea Tramonte. L’evento è inserito nel cartellone dell’Estate Asseminese. Gli incontri sono realizzati da Lìberos nell’ambito del festival Éntula con il sostegno dei Ccomuni di Porto Torres, Villagrande Strisaili e Assemini, e in collaborazione con il sistema bibliotecario Bibliomedia, la Pro Loco di Assemini, la casa editrice Laterza, le librerie Koinè Ubik di Porto Torres, Del Corso di Tortolì e Miele Amaro di Cagliari, il festival Liquida, i Centri odontoiatrici Massaiu e Zarcle.

