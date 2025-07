Prosegue il ricco programma di “ViviAmo l’Estate a Mogoro”, un cartellone di appuntamenti che unisce cultura, musica, sport ed eventi capaci di coinvolgere tutte le generazioni sino al 20 settembre. Domani, pomeriggio dedicato ai più piccoli con l’Open Day Basketball (ore 18.30-20.30) che accoglierà bambine e bambini dai 4 ai 14 anni in un'esperienza ludica all’insegna del gioco e del movimento.

In serata, doppio appuntamento con l’arte: alle 21.30 il sagrato della Chiesa del Carmine ospita Ada Montellanico Trio con lo spettacolo “Radici”, per il Pedras et Sonus Jazz Festival. Alle 22, in via Pergolesi, si accendono invece i riflettori sulla danza con lo show Savana

A rendere speciale questa estate anche laboratori artistici per bambini, concerti, proiezioni, teatro. Tutte le diverse iniziative sono promosse dal Comune a supporto della storica Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna. Un viaggio lungo due mesi, nel segno della condivisione e davvero tutto da vivere.

