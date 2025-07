È dedicata all’Argentina l'apertura del World Music Festival 2025, la rassegna concertistica dedicata alla world music e organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Venerdì in piazza Moretti a Sassari con inizio alle 21.30 concerto di Silvina Orozco alla voce, Luz Pierotto al flauto e Monica Papalìa al pianoforte.

Il trio propone musiche della tradizione argentina, melodie raffinate per un repertorio che miscela folklore, musica arcaica, tango, jazz in un linguaggio nuovo e contemporaneo. Silvina Orozco e Monica Papalìa hanno all’attivo numerose esibizioni e registrazioni, sia come soliste che in gruppo. Hanno partecipato a festival prestigiosi collaborando con grandi artisti. La loro attività, riconosciuta di interesse culturale, è sostenuta dal Ministero degli Esteri argentino e ha ricevuto ampio apprezzamento. Luz Pierotto si è trasferita in Europa nel 1999, dove ha partecipato a numerosi progetti musicali. Ha suonato con il Maram Oriental Ensemble, con cui ha inciso l’album IBHAR, e con il gruppo femminile Le vedove allegre. Si dedica all’insegnamento e alla ricerca in ambito didattico-musicale.

Il World Music Festival tornerà poi in piazza Moretti il 1° agosto con il concerto Myricae Mediterraneo, con Luca Falomi (chitarra classica e baritona), Eugenia Canale (pianoforte e rhodes), Stefano Della Casa (violoncello ed effetti) e Max Trabucco (batteria e percussioni) e il 9 agosto con Mille culure - omaggio a Pino Daniele, con la voce di Anna Maria Castelli accompagnata da Adriàn Fioramonti alla chitarra, Amedeo Ronga al contrabbasso e Stefano Rapicavoli alla batteria.

© Riproduzione riservata