La letteratura sale in carrozza e trasforma il viaggio in un'esperienza culturale. È questa la grande novità della XVIII edizione del Festival della Letteratura di Viaggio D.H. Lawrence, in programma a Mandas dal 25 settembre al 4 ottobre. Per dieci giorni il celebre nodo ferroviario della Trexenta diventerà un vero e proprio palcoscenico letterario. Grazie alla collaborazione con Arst, le presentazioni dei libri si svolgeranno a bordo dei treni, con autori e pubblico protagonisti di incontri in movimento. Un'iniziativa che il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, definisce «un primo caso in Italia». La storica Bauchiero, le Littorine, i moderni Stadler e l'intero Parco ferroviario di Mandas diventeranno così le sedi degli appuntamenti del festival, con l'obiettivo di unire il fascino del viaggio in treno alla scoperta della letteratura e del territorio. L'inaugurazione, il 25 settembre, sarà dedicata alla sensibilizzazione sociale. Il primo libro scelto racconta infatti un viaggio nell'autismo, aprendo il cartellone con un tema di grande attualità e valore umano.

Il programma completo è in fase di definizione e sarà presentato nei prossimi giorni, ma sono già state anticipate alcune delle iniziative principali. Una giornata sarà interamente dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, mentre altri incontri approfondiranno temi storici, spaziando dalla storia locale a quella nazionale, nel solco della tradizione del festival che da diciotto edizioni promuove il dialogo tra viaggio, memoria e cultura. L'edizione 2026 si preannuncia dunque come una delle più innovative di sempre, capace di valorizzare uno dei simboli di Mandas – il suo patrimonio ferroviario – trasformandolo in uno spazio di incontro tra scrittori, lettori e viaggiatori.

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