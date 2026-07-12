Esattamente un mese prima della vera “Discesa”, l'appuntamento con la tradizione è martedì 14 luglio, alle 18, il Giardino dell’Archivio Storico Comunale “Enrico Costa”, in via Insinuazione 31, con l'evento speciale “Li Candareri – I Candelieri nelle poesie degli autori sassaresi”, organizzato dall'Istituto Camillo Bellieni.

Il viaggio letterario ed emotivo sarà guidato dal docente di lingua sassarese Mario Lucio Marras, e vedrà la collaborazione dei suoi corsisti che si cimenteranno nella lettura dei brani più intensi dedicati alla “festha manna” della città. A impreziosire la serata ci sarà l'accompagnamento musicale del cantautore Beppe Dettori.

Nei giorni scorsi invece è stato diffuso sul canale youtube il terzo video promozionale del progetto “Lu Sassaresu: un’isthòria ippiziari”. Nel nuovo episodio, nato da un’idea di Roberta Tola con riprese e montaggio di Giovanna Ruggiu, i protagonisti sono quattro gremianti che, tra una battuta e qualche "macchi", fanno cadere il discorso sulla discesa dei Candelieri e sulla sua evoluzione. Da qui vien fuori un'idea folle: invertire il senso della sfilata e trasformare la storica “Faradda” (la Discesa) in una vera e propria “Azzadda” (Salita), partendo dal piazzale di Santa Maria per arrivare alla chiesa del Rosario. Una provocazione goliardica che farebbe "frastimà" (a modo loro, benedire) tutti i portatori della città.

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