Ritratti in bianco e nero tutti al femminile. E' stata inaugurata nella Galleria espositiva Vigne Surrau di Arzachena una selezione di fotografie di Pietro Basoccu realizzate nell’arco di alcuni anni per il progetto “Mamas e fillas. Da Penelope a Eleonora”. La mostra, curata da Salvatore Ligios, è organizzata dall'Associazione Su Palatu Fotografia in collaborazione con Vigne Surrau.

L’autore ha documentato con una serie di ritratti varie realtà in diversi paesi della Sardegna che mostrano madri e figlie. Accompagnano l’esposizione alcune liriche composte in lingua sarda e in lingua italiana dalla poetessa Anna Cristina Serra. Nel testo di presentazione in catalogo che accompagna la mostra, i contributi del vescovo di Lanusei e di Nuoro mons. Antonello Mura e della storica dell’arte Sonia Borsato.

Nel corso dell’esposizione, visitabile sino al 29 marzo dalle ore 10 alle 21, verrà presentata al pubblico, data da precisare, la prestigiosa pubblicazione – la n. 10 della collana Arte contemporanea, album in grande formato e in edizione limitata edita dalla Soter editrice – che contiene una selezione dei lavori in esposizione e la sintesi di precedenti campagne fotografiche.

