La progettazione dell’undicesima edizione della Scalinata di Santa Lucia è stata affidata agli artisti torinesi Truly Design Crew, collettivo di fama internazionale specializzato in interventi di arte pubblica. L'installazione artistica urbana, ispirata alla successione di Fibonacci, sarà svelata in occasione della Settimana Santa per accogliere i primi flussi turistici e celebrare la Pasqua.

Il progetto, intitolato "Upwards - Da ciò che sono a ciò che sogno: una progressione continua", verrà realizzato su 75 tavole in legno. “La successione di Fibonacci e l'architettura della natura è il tema che abbiamo proposto per questa edizione - spiega Emanuele Ronco direttore creativo di Truly Desing -. Il concept alla base del nostro progetto è quello della trasformazione e della progressione continua. Abbiamo attinto alla successione di Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) e alla proporzione aurea per narrare come ogni traguardo sia frutto di un percorso evolutivo”. Questo intervento in particolare, sottolinea l’Amministrazione comunale, “richiama opere iconiche come quelle di Mario Merz sulla Mole Antonelliana di Torino, e contribuirà a rafforzare l'immagine di Arzachena come destinazione culturale di riferimento per l’arte urbana e contemporanea”.

Da rilevare come, informa sempre l’Amministrazione comunale, “sulla base del monitoraggio online, la scalinata di Santa Lucia ha creato un'attesa annuale documentata da rassegne stampa nazionali e blog di viaggio specializzati, confermando l'opera come un appuntamento artistico-culturale irrinunciabile. La scalinata è tra i luoghi della Sardegna maggiormente condivisi sui social media e genera una visibilità organica che ha trasformato il centro storico in una meta fissa per appassionati di fotografia e viaggiatori anche fuori dai periodi di picco per i flussi turistici”.

© Riproduzione riservata