Venti anni di storie, venti che soffiano sogni e un mare di parole che aspettano solo di essere raccontate nella iniziativa dell’Atelier Mare Mestro, l’associazione di PortoTorres che ha annunciato la sua partecipazione a "La notte dei racconti", l’iniziativa nata a Reggio Emilia che unisce il mondo intero sotto il segno della narrazione. Per celebrare il ventesimo anniversario dal titolo "Venti di storie", l’associazione apre le porte domani, 20 febbraio dalle 17 alle 19, presso la sede di via Ettore Sacchi per un pomeriggio dedicato alle famiglie. Atelier Mare Maestro sceglie il colore blu, con tutte le sue sfumature, e attraverso una narratrice si racconteranno storie per grandi e piccini, anche attraverso le attività che consentono ai partecipanti di apprendere e di scoprire nuovi mondi, con un’attenzione particolare al rispetto del mare e dei suoi meravigliosi colori. Il luogo è pensato per nutrire la curiosità dei bambini e degli adulti con linguaggi espressivi che si ispirano alla natura.

