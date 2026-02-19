Al via la seconda sessione delle “Giornate di co-progettazione dei territori”. Il laboratorio aperto e diffuso di innovazione culturale e sociale. Un percorso gratuito, intensivo e pratico di analisi della progettazione di idee d’impresa culturale e creativa, per giovani studenti, imprenditori e aspiranti progettisti interessati allo sviluppo dei territori e alle imprese culturali e creative.

Domani venerdì 20 febbraio il focus è “Design Thinking e progettazione d’impresa”, il primo modulo al mattino, dalle 10 alle 12.30 “Imparare a generare e definire”: laboratorio pratico dedicato agli strumenti per sviluppare idee imprenditoriali e culturali, definire problemi e costruire soluzioni innovative, con Marco Serra dell'Università di Roma Tor Vergata.

In questo vi è il contributo della Fondazione Pinuccio Sciola: il tema è la progettazione culturale e il Paese-Museo di San Sperate che rappresenta un esperimento sociale di lungo periodo, attraverso il coinvolgimento diretto della comunità e l’arte intesa come pratica quotidiana e strumento di attivazione sociale. Seguirà la visione di “Born of stone”, il documentario di Emilio Bellu per raccontare l’esperienza umana e artistica di Pinuccio Sciola.

Al pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 il modulo “Trasformare i territori attraverso l’arte e il suo impatto nelle comunità” con Marco Serra, Tomaso Sciola vice presidente del CDA Fondazione Pinuccio Sciola, Andrea Granitzio direttore artistico programmazione musicale Fondazione Sciola, Paola Mura architetta e direttrice museale, Andrea Concas, imprenditore e divulgatore dell’arte. Modera Fabiola Pulieri.

Sabato 21, la metodologia: "Design Thinking e radici territoriali" a cura di Marco Serra. Il progetto si sviluppa tramite una narrazione che intreccia le sue fasi con la poetica di grandi maestri dell’arte sarda, creando un dialogo originale tra innovazione, territorio e cultura. Si articola in tre fasi: Fase Empathize ispirato a Maria Lai. Define & Ideate ispirato a Pinuccio Sciola; quindi Prototype / Test & Storytelling che tra ispirazione da Costantino Nivola e il Muralismo.

