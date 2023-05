Sarà Roberta Paltrinieri la protagonista dell’appuntamento inserito all’interno dell’iniziativa “Maggio della Comunicazione 2023” del corso di laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione dell’Università di Sassari che sarà ospitato martedì 30 maggio, alle 18, nell’ex convento dei Cappuccini di Ploaghe, e che rientra nella più ampia programmazione del progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “InCoros".

La docente ordinaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’università di Bologna presenterà il saggio “Il valore sociale della cultura” (Franco Angeli), di cui è curatrice, in un dialogo con Fabrizio Frongia e Giampiero Branca. Modererà l’incontro Francesca Arca.

Il testo indaga le relazioni tra la struttura della società e la cultura per mettere in luce il valore sociale che questa possiede, valore che si esprime in quei modelli di progettazione orientati all'innovazione e alla sostenibilità e nelle buone pratiche che ne derivano. È infatti opinione condivisa che oggi più che mai sia urgente ripensare ai nostri modi del vivere associato, messi a dura prova dalle istanze sanitarie e dalla percezione del rischio: la cultura è uno degli ambiti attraverso i quali occorre pensare a percorsi di ricostruzione e resilienza.

Il saggio contiene i contributi di Roberta Paltrinieri, Giulia Allegrini, Giulia Alonzo, Erika Capasso, Elisa Fulco, Melissa Moralli, Ilaria Riccioni, Francesco Savoia, Stefano Spillare.

