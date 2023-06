Luras, centro della Gallura, si prepara per la nona edizione di Domos Abbeltas.

«Tutti i partecipanti stanno dando il massimo per rendere le proprie case impeccabili - commenta il sindaco di Luras Mauro Azzena – Come durante le precedenti edizioni l’itinerario sarà suddiviso in tre differenti percorsi, enogastronomico, dolci tipici e artigianato, cui si aggiunge il percorso cultura e tradizione. Un percorso composto da 42 domos che vi accompagneranno in un viaggio nella storia millenaria del nostro territorio, facendo scoprire le arti, i mestieri e i prodotti enogastronomici del paese che con grande orgoglio la nostra comunità ha custodito gelosamente. A questo già ricchissimo elenco di offerte locali si aggiungeranno le esibizioni dei gruppi locali e dei gruppi ospiti che dal mattino fino alla sera animeranno le vie coinvolte dalla manifestazione».

Venerdì 16 giugno alle 19 si parte con “Domos Tour”. Sabato 17 giugno alle 11 ci sarà il taglio del nastro in via nazionale accompagnati dai canti dei ragazzi del Dopocresima e dalla partecipazione delle coppie dei gruppi folk locali e altri ospiti. Alle 11.30 è prevista l’apertura delle domos al pubblico. Alle 12 sono in programma la mostra di ceramica presso i locali della ex farmacia e l’apertura della mostra di pittura e di “Sas Tempos Antigas” presso il palazzo Tamponi-Perantoni. Alle 16.30 si terrà la dimostrazione della lavorazione della ceramica a cura dell’artista Arianna Leoni nei locali della ex farmacia in via Nazionale numero 51. Alle 18 spazio all’esibizione itinerante di Tonino Pira, Peppino Bande e Bruno Maludrottu in piazza Nostra Signora del Rosario. Seguirà alle 19 una degustazione e un incontro con i produttori locali presso la via del vino in via Vittorio Emanuele in collaborazione con la Confraternita del Nebiolo di Luras. Alle 19.30 la Funky Jazz Orkestra di Berchidda proporrà uno spettacolo itinerante. Chiusura di giornata alle 22 con “Nottre de Domos”.

Domenica 18 alle 10 nuova apertura delle Domos. Alle 11.30 ci sarà l’esibizione itinerante della Banda musicale “Città di Tempio”. Alle 18.30 tradizioni sarde nuovamente protagoniste con la sfilata e l’esibizione itinerante dei gruppi folk di luras, minifolk Tamponeddu, Calangianus, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu, Sant’Antonio di Gallura e Bortigiadas. Alle 19 altra degustazione e incontro con i produttori locali presso la via del vino in via Vittorio Emanuele in collaborazione con Onav Olbia-Tempio. Alle 19.30 è prevista l’esibizione dei Mamuthones. A chiudere l’evento “Notte de Domos”.

«Quest’anno - prosegue Azzena – abbiamo anche predisposto, oltre al materiale cartaceo una mappa interattiva che guiderà il visitatore passo dopo passo e sarà visionabile scansionando il QR Code reperibile presso i due infopoint posizionati all’inizio e al centro del percorso e in ogni cartello delle Domos».

