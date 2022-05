Cambio ai vertici del WWF Italia: Daniela Ducato, imprenditrice sarda nel settore dell’economia circolare, destinataria di numerosi riconoscimenti internazionali e premiata nel 2018 dallo storico magazine di business Fortune, è stata eletta alla presidenza dal nuovo Consiglio Nazionale dell’associazione.

La scelta “per le sue indubbie capacità e per i numerosi consensi raccolti dai soci di tutta Italia”. Daniela Ducato è già stata insignita dal Presidente Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana proprio per meriti ambientali ed è conosciuta a livello internazionale per le sue visioni innovative che ha saputo trasformare in azioni concrete collaborando con aziende virtuose di tutto il Paese impegnate nella sostenibilità ambientale e sociale.

"Sono grata ai soci del WWF di tutta Italia e a Donatella Bianchi, dalla quale prendo il testimone di una associazione forte e capace di dialogare costruttivamente con il governo e le istituzioni. Sono felice di poter contare sulla sua competenza e il suo impegno nel Consiglio Nazionale della nostra associazione”, spiega Daniela Ducato. Che aggiunge: “Oggi più che mai dobbiamo costruire alleanze e cercare soluzioni innovative che mettano assieme società civile, imprese e mondo della ricerca. Ho accettato questo incarico sapendo di poter contare su una squadra straordinaria formata da figure eccellenti, di alta competenza. Come presidente del WWF Italia voglio dare continuità all’eccellente lavoro che è stato fatto da Donatella Bianchi. Dobbiamo unire, creare sinergie coniugando sociale e ambientale. Una direzione che sto già perseguendo come presidente di Fondazione territorio Italia attraverso le innovazioni nella green conservation dei beni culturali e la formazione con i green jobs destinati alle persone fragili”.

