Che sia per evadere dalla vita quotidiana, per ricercare nuovi stimoli e lasciarsi ispirare o semplicemente per fare una pausa, leggere un libro è - e rimane - una delle più grandi passioni degli italiani. E anche quest’anno, Amazon.it ha stilato la lista delle città che hanno letto di più, i generi letterari preferiti e i libri più amati nel periodo da luglio 2022 a giugno 2023.

Una classifica in cui la città di Cagliari entra nella top 10 piazzandosi al settimo posto dietro a Bologna e davanti alla città di Firenze.

Campioni di lettura i milanesi, per l’undicesimo anno di fila al primo posto. Seguono quattro new entry inaspettate: la città dalle 100 torri, Pavia, si assesta al secondo posto, mentre chiude il podio la città toscana del celebre Palio, Siena, classificandosi in terza posizione. In quarta posizione fanno invece la loro apparizione i pisani. Rimonta, rispetto allo scorso anno, Padova che sale dall’ottavo al quinto posto. E poi Bologna, Cagliari e, a chiudere la lista delle migliori dieci, Firenze, Roma e Torino.

Per i cagliaritani la preferenza va ai testi digitali, più amati rispetto alla carta stampata. E fra i generi più amati spopolano i libri per bambini e ragazzi, seguiti dai testi di letteratura, poi quelli più romantici e, infine, thriller e libri di salute e benessere. Il titolo più acquistato? “Spare. Il Minore”, il racconto del principe Harry che mette nuova luce sulle vicende dei reali inglesi.

