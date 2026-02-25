La xilografia, un’arte nascosta che incanta, tecniche raffinate capaci di ritagliarsi ruoli di primo piano anche fuori dall’Isola. Un successo realizzato dal Laboratorio Xilografico Dettori, costruito a Porto Torres tra le mura di un’abitazione trasformata in un luogo in cui 22 giovani danno sfogo al proprio talento. Il Laboratorio, proprio nei giorni scorsi, ha ricevuto il prestigioso invito dell’Uniwersytet Warmińsko-Mazurski della Polonia ad esporre una selezione dei lavori dei suoi giovani incisori, in occasione dell’inaugurazione di un nuovo spazio espositivo del rinomato Istituto, una preziosa occasione per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi che seguono il corso delle Tecniche di incisione e Xilografia del maestro e docente Giovanni Dettori, artista di Porto Torres che ha donato alla città la più grande opera al mondo di xilografia intitolata “OttoMani”, frutto di un grande lavoro portato a termine insieme a sette dei suoi allievi. Una delegazione dei giovani srtisti sarà accolta in Polonia dai professori Zbigniew Urbalewicz e Chomicz Malgorzata, per fare una importante esperienza formativa e promozionale all’estero, grazie alla rete internazionale di contatti artistici costruita a partire dal 2023 all’interno del progetto ‘Accademie in Dialogo’. L’iniziativa nasce dalla bellezza di un’arte, ormai apprezzata in tutto il mondo. Le opere dei ragazzi guidati dal maestro Dettori hanno incantato anche l’Università polacca, per la tecnica, la fantasia, l’ingegno degli artisti che usano l’incisione non solo per esplorare temi e storie, ma anche per esprimere la propria tecnica e poetica. Un’esperienza sostenuta anche dall’assessorato alla Cultura del Comune di Porto Torres, guidato da Maria Bastiana Cocco. «Non posso che essere soddisfatto di questo invito che rappresenta motivo di orgoglio, soprattutto per i miei 22 ragazzi che stanno crescendo, - ha detto Giovanni Dettori - mostrando passione e impegno. Nei prossimi giorni invieremo i primi lavori finiti e poi provvederemo ad inviarne altri, scelti tra quelli migliori, ma nel frattempo la nostra attività continuerà a mostrarsi al pubblico, testimonianza di come le nostre opere siano apprezzate in tutto il mondo».

© Riproduzione riservata