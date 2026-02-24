Al via “LLibres Llibres”: ad Alghero l’incontro con Antonella LattanziLa scrittrice presenterà il suo nuovo romanzo “Chiara”
Prenderà il via venerdì 27 febbraio “LLibres llibres”, la rassegna di incontri con l’autore organizzata dall’Associazione Itinerandia in collaborazione con la Libreria Cyrano, con il patrocinio e il contributo della Regione Sardegna.
Ad aprire il ciclo di appuntamenti sarà la scrittrice Antonella Lattanzi, che dialogherà con Paola Cadeddu sul suo nuovo romanzo Chiara, appena pubblicato da Einaudi.
L’incontro, realizzato in collaborazione con il gruppo di lettura “Roxane” e con il festival Dall’altra parte del mare, è in programma alle 18.30 alla Libreria Cyrano, in via Vittorio Emanuele.