La rassegna “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria” prosegue con “Le radici cristiane della Sardegna”: venerdì all’Olbia Community Hub, a partire dalle 18, l’archeologo Stefano Giuliani, responsabile del Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano e dell’Area Archeologica di Porto Torres, e Gian Mario Figoni Frau, volto e voce di Sardegna Turistica, guideranno il pubblico alla scoperta di un periodo cruciale per la storia dell’Isola.

Al centro dell’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, la cristianizzazione della Sardegna, la storia, l’archeologia e le trasformazioni avvenute attraverso i secoli.

Un viaggio che parte dalle tracce materiali lasciate dal Cristianesimo e si sviluppa attraverso i cambiamenti profondi dell’identità culturale dell’Isola, nel passaggio dal mondo pagano a quello cristiano.

