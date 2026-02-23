Prima della grande festa finale della notte con dj Matrix che ha fatto ballare tutti per diverse ore, la 46ª edizione di Su Marrulleri si è chiusa domenica a tarda sera con l’attesissima proclamazione e premiazione dei vincitori, al termine di una sfilata regionale che ha confermato ancora una volta la straordinaria vitalità del “Carnevale Storico di Marrubiu”. Evento capace di coinvolgere 25mila persone e che, anche quest’anno, ha messo in mostra creatività e una qualità artistica sempre più elevata dei giganti in cartapesta.

La giuria, composta da figure qualificate del panorama culturale e artistico regionale, ha avuto il difficile compito di valutare carri e gruppi mascherati sulla base di criteri rigorosi: originalità, coerenza del tema, qualità delle scenografie, costumi, coreografie e capacità di coinvolgimento del pubblico. Nella categoria regina, quella dei Carri di Prima Categoria, il gradino più alto del podio è andato al Magic Group di Terralba con un’esplosione di colori, luci e coreografie che ha conquistato pubblico e giuria. Al secondo posto si è classificato il Gruppo Storpions sempre di Terralba, mentre la terza piazza è stata assegnata al Galaxy Team Marrubiu, Per i Carri di Seconda Categoria, il primo posto è stato conquistato dal Gruppo La Goccia Avis Marrubiu, un carro che ha emozionato anche per i messaggio sociale e di solidarietà. Medaglia d’argento per VIita Odv Marrubiu – Donatori Midollo Osseo, mentre il terzo posto è andato al Lol Group di Villacidro.

Nella sezione dedicata ai Gruppi Mascherati, il primo premio è stato assegnato a Lo Spuntino di Marrubiu, che ha conquistato tutti con un’interpretazione brillante e coinvolgente. Secondo posto per Sa Ratantina Casteddaia di Cagliari, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Su Kikkiri Sardu di Marrubiu, gruppo che ha saputo unire tradizione e creatività. Grande entusiasmo anche per la prima edizione di Su Marrullerino, dedicata ai più piccoli, segno di un carnevale che cresce e coinvolge tutte le generazioni. Il premio come Gruppo più colorato è andato a Peter Pan, quello per il gruppo più chiassoso è stato assegnato a La Scienza, mentre il più numeroso è stato La Carica dei 101.

Il sindaco Luca Corrias nel saluto conclusivo ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento. «Su Marrulleri si conferma una manifestazione identitaria, capace di unire tradizione, creatività e partecipazione popolare. La qualità dei carri e dei gruppi è stata altissima e il pubblico ha risposto con entusiasmo. È un orgoglio per Marrubiu essere punto di riferimento del carnevale isolano. Ringrazio tutti: carristi, volontari, associazioni, forze dell’ordine e cittadini. Senza il loro impegno, nulla sarebbe possibile». Il primo cittadino ha anche anticipato che l’Amministrazione comunale è già al lavoro per l’edizione 2027, con l’obiettivo di rendere l’evento «ancora più ricco, partecipato e rappresentativo della nostra comunità».

