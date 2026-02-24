Una ricerca toponomastica e storica sugli antichi luoghi e territori del territorio seneghese. Dopo diversi mesi di ricerca, raccolta dati e registrazioni, ecco i risultati con scoperte inaspettate che saranno illustrate nella Casa Aragonese, venerdì 27 febbraio alle ore 18:30.

Il progetto "I Luoghi del territorio di Seneghe" è ideata e promossa con passione dall’Associazione Tocoele, coordinata dal suo presidente Tore Vacca: ha coinvolto attivamente la comunità seneghese costituendo un gruppo di ricerca formato da esperti e profondi conoscitori del territorio. Il lavoro svolto, affiancato da un’attenta attività di consultazione archivistica, ha permesso di fare chiarezza sulla toponomastica locale e di riportare alla luce numerose vicende storiche legate al territorio di Seneghe. Il frutto del lavoro collettivo del gruppo di studio sulla cartografia storica e la documentazione d’archivio, verrà presentato venerdì con un approfondimento sul metodo di lavoro adottato.

La proiezione di un documentario che ripercorre le fasi più significative della ricerca illustrerà le risultanze. L’incontro è un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto e anticipa l’uscita di una pubblicazione che raccoglierà in forma organica gli esiti dello studio. «L’obiettivo è condividere con la cittadinanza i risultati raggiunti e coinvolgere ulteriormente la comunità nella fase conclusiva del progetto, che culminerà con la pubblicazione del volume dedicato alle storie dei nomi e dei luoghi del territorio seneghese», spiega Tore Vacca.

