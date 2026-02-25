Dal 28 febbraio al 31 luglio la Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy ospita l’evento "Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta". La mostra porta a Cagliari le uniche repliche ufficiali del corredo funerario del celebre faraone, dato che i reperti originali non possono viaggiare. 

Un’opportunità, dunque, per vedere da vicino la maschera funeraria, i sarcofagi, i carri, le statue protettrici e gli oggetti personali del "faraone bambino”, con l’aggiunta di scenografie, installazioni immersive e un virtual che permette di esplorare l'intera tomba.

Non mancano, inoltre, le sezioni dedicate alla mummificazione, alla storia della famiglia reale di Tutankhamon e ai miti nati attorno alla sua tomba, come la celebre maledizione

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cagliari, offrirà visite guidate in più lingue, materiali didattici, proponendo una selezione di oggetti e pubblicazioni a tema, anche provenienti dall'Egitto.

(unioneonline/n.s.)

© Riproduzione riservata