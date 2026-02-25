Cagliari, al Bastione arriva il tesoro di TutankhamonLa mostra aprirà al pubblico il 28 febbraio e sarà visitabile tutti i giorni, fino al 31 luglio, dalle 10 alle 20
Dal 28 febbraio al 31 luglio la Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy ospita l’evento "Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta". La mostra porta a Cagliari le uniche repliche ufficiali del corredo funerario del celebre faraone, dato che i reperti originali non possono viaggiare.
Un’opportunità, dunque, per vedere da vicino la maschera funeraria, i sarcofagi, i carri, le statue protettrici e gli oggetti personali del "faraone bambino”, con l’aggiunta di scenografie, installazioni immersive e un virtual che permette di esplorare l'intera tomba.
Non mancano, inoltre, le sezioni dedicate alla mummificazione, alla storia della famiglia reale di Tutankhamon e ai miti nati attorno alla sua tomba, come la celebre maledizione.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cagliari, offrirà visite guidate in più lingue, materiali didattici, proponendo una selezione di oggetti e pubblicazioni a tema, anche provenienti dall'Egitto.
(unioneonline/n.s.)