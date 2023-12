Vista l'interminabile attesa dell’ultimazione dell'ex Carmelo di Sassari che diventerà Museo per l’arte del ‘900 e del Contemporaneo, la Regione Sardegna, su proposta dell’Assessore Aldo Salaris in accordo con l’Assessore Andrea Biancareddu, ha confermato la volontà di rendere di nuovo disponibile al pubblico la Collezione Biasi. Le 213 opere di Giuseppe Biasi, uno degli artisti più importanti della prima metà del '900 non solo in Sardegna.

Le opere raggiungeranno le 11 già esposte nella Pinacoteca nazionale di Sassari, in piazza Santa Caterina. L'idea è quella di una mostra temporanea che durerà un anno. La formula sarà quella del comodato d'uso gratuito e potrebbe essere rinnovata.

Il Direttore della Direzione regionale Musei Sardegna Francesco Muscolino ha accolto con favore la proposta che consente di valorizzare le opere e di tutelarle, dato che diversi dipinti necessitano di manutenzione.

