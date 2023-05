C’è anche l’archeologia tra i protagonisti nella prima giornata del salone del libro di Torino dedicata alla Sardegna.

Lo scrittore e giornalista di Pozzomaggiore, Tonino Oppes, ha presentato il volume “Le case delle fate, l’incanto delle Domus de Janas”, che comprende anche le fotografie di Nicola Castangia.

«Il libro - ha spiegato Oppes - è un viaggio fantastico tra i luoghi della Preistoria, alla scoperta dei più importanti ipogei dell’Isola dove si incrociano storia e leggende. Si attraversa la Sardegna (sono oltre quaranta i siti visitati) in compagnia di una guida davvero speciale: Shardu, personaggio di fantasia nato cinquemila anni fa e fautore di opere d’arte destinate a durare in eterno».

«Le parole di Shardu, supportate da informazioni di carattere scientifico, e le incantevoli immagini, prendono per mano il lettore e, come per magia, lo portano indietro nel tempo quasi a contatto con i popoli preistorici che vissero tra il V e il III millennio avanti Cristo - conclude Oppes -. Fu in quel lungo periodo che uomini tenaci e geniali, armati di sole pietre, scavarono la roccia per costruire le tombe in cui seppellire degnamente i propri defunti e custodire per sempre il loro ricordo. Le Domus de Janas sparse in Sardegna sono tremilacinquecento, e ben trecento sono dipinte o scolpite con simboli sacri intimamente legati alla vita e al culto della morte. Testimonianza rara di un mondo lontano, le ”case delle fate” sono opere dell’ingegno create da operai-scalpellini e architetti straordinari».

