Dove finisce la pelle e dove inizia la natura? Al Fass Shopping Centre di Elmas il confine si fa sottile grazie a “Manimali”, la straordinaria mostra del celebre artista Guido Daniele che, fino al prossimo 31 luglio, trasforma il centro commerciale in una galleria d’arte a cielo aperto.

L’esposizione, definita come una delle più fotografate d’Europa, porta in Sardegna il linguaggio unico della “hand painting”, una tecnica che fonde scultura, pittura e illusione ottica. Protagoniste indiscusse sono le mani: attraverso un sapiente gioco di colori e prospettive, le dita e i palmi diventano corpi di leoni, serpenti, fenicotteri e creature esotiche, in un realismo che lascia i visitatori senza fiato.

L’artista: un pioniere dell’iperrealismo

Guido Daniele, nato a Soverato nel 1950 e milanese d’adozione, vanta una formazione classica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dopo una lunga carriera come illustratore iperrealista e scenografo televisivo, a partire dagli anni ‘90 ha dedicato il suo talento alla “body art”, eleggendo la mano come sua tela prediletta. La serie “Handimals”, lanciata nel 2000, lo ha consacrato sulla scena internazionale, portando le sue opere in contesti prestigiosi che spaziano dalla pubblicità editoriale alle campagne per la tutela della biodiversità.

Un messaggio urgente per il pianeta

Dietro l’impatto visivo e l’abilità tecnica, la mostra nasconde una riflessione profonda. Come suggerisce lo stesso artista: «Diamo una mano agli animali». Attraverso queste opere, Daniele trasforma il corpo umano in un manifesto vivente, ricordandoci che la sopravvivenza della fauna selvatica e l’equilibrio degli ecosistemi sono, letteralmente, nelle nostre mani.

La scelta del Fass Shopping Centre come sede di questo evento non è casuale: l’obiettivo è far uscire l’arte dai luoghi tradizionali per portarla tra la gente, in uno spazio di aggregazione quotidiana. L’iniziativa invita il pubblico non solo a osservare, ma a interagire, catturando con video e scatti la bellezza di queste trasformazioni e condividendo il messaggio di rispetto per l’ambiente.

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