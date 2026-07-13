I Dirotta su Cuba arrivano ad Arzachena: martedì 14 luglio il grande funk italiano accende Piazza Risorgimento. Dopo il successo degli appuntamenti musicali che stanno animando l’estate arzachenese, martedì 14 luglio, alle 22, Piazza Risorgimento si prepara ad accogliere un’altra grande protagonista della musica italiana: i Dirotta su Cuba.

La storica formazione porterà ad Arzachena tutta l’energia del proprio inconfondibile mix di funk, soul e pop in un concerto gratuito aperto a residenti e turisti. L’evento, promosso dal Comune di Arzachena e organizzato da Golden Music Events di Alessandro Carta, rientra nel cartellone delle manifestazioni estive pensate per valorizzare il centro storico attraverso spettacoli di alto livello e artisti che hanno segnato la storia della musica italiana. Con oltre trent’anni di carriera, i Dirotta su Cuba rappresentano una delle band più iconiche del panorama musicale nazionale.

Sul palco proporranno i brani che li hanno resi celebri, da Gelosia a Liberi di, Liberi da, insieme alle produzioni più recenti, in uno spettacolo coinvolgente capace di unire generazioni diverse attraverso ritmo, energia e grande qualità musicale. Guidata dalla straordinaria voce di Simona Bencini, la band continua ancora oggi a conquistare il pubblico con performance dal vivo cariche di groove, confermandosi un punto di riferimento della scena funk italiana. Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento degli spazi disponibili.

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