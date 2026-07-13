Torna il 18 luglio a Cheremule il FestivalPunk, rassegna organizzata da un gruppo spontaneo di giovani locali con l’obiettivo di valorizzare i gruppi emergenti sardi e dar spazio alla musica e il divertimento.

Quest’anno la kermesse prevede l’esibizione di sei gruppi e, oltre alle giovani proposte, saranno presenti band che hanno fatto la storia del punk nell’isola. In parallelo, l’obiettivo è quello di far conoscere Cheremule, la piccola perla del Meilogu situata alle pendici del Monte Cuccuruddu.

Il FestivalPunk è un’occasione per visitare il centro storico con i murales di Pina Monne, la pineta, il bosco de “Su Tippiri” e l’area archeologica Patrimonio Unesco del Parco dei Petroglifi.

L'idea nasce dall'intuizione, dalla complicità e dalla determinazione di un gruppo di amici: Gabriele, Danilo, Angelo e Simone. Al centro di questo progetto c'è la volontà di dare spazio e visibilità alle band giovani ed emergenti, creando un ponte ideale con il passato e il presente della scena sarda grazie alla partecipazione di gruppi storici e già affermati del punk isolano.

Nel 2025, il festival si è svolto nella pineta comunale e ha ospitato le esibizioni di Giampaolino Nuvoli, Onda Rock e Mad-Dog.

Il 18 luglio si parte alle 19.30 nel piazzale dell’ex Fox Pub con l’esibizione de “Gli Scordati”, gruppo di Thiesi che ha preparato una scaletta ad hoc per l’occasione. Si prosegue con il punk dei giovani “Warsawia”, direttamente da Olbia.

Il terzo gruppo a esibirsi arriva da Macomer: gli “Iskassiados” faranno ballare tutti con le loro sonorità Ska-Punk. Sarà la volta degli “Instinct and Pain”, nati nell'estate del 2023 a Ghilarza, in provincia di Oristano. Sono Luca al basso, Nicola alla batteria, Alessandro chitarra e voce. L'album è un mix tra post-punk e goth che si rifà agli anni 80 come Bauhaus, Joy Division e Cure (gruppi che amano particolarmente). I testi affrontano temi come la solitudine, la rabbia, la frustrazione e il sentirsi intrappolati in un modo di vivere che spesso - troppo veloce con i ritmi e le diseguaglianze - non ci appartiene.

Il quarto gruppo arriva da Sassari ed è uno dei più interessanti dell’underground sassarese: “Vulika Rot” che, tra gli altri palchi estivi, calcherà quello prestigioso dell’Abbabula festival.

Si chiude con gli "Inarrestabili", band punk rock nata in Sardegna nel 2005. Da vent’anni portano sui palchi la loro musica con la stessa passione e lo stesso spirito degli inizi. Nel 2026 festeggiano i 20 anni di attività con il tour “Per chi ci ama, per chi ci odia”, che li porterà tra Sardegna, Spagna e Nord Italia.

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