Il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026/2027 che per Medicina conferma l'impianto del semestre aperto - accesso libero ai corsi con il superamento degli esami, Fisica, Chimica e Propedeutica Biochimica e Biologia - e introduce alcune novità frutto anche del confronto con gli studenti.

Le attività didattiche prenderanno il via l'1 settembre e si dovranno concludere non oltre 10 giorni prima del primo appello d'esame, fissato per il 10 dicembre. Gli esiti saranno pubblicati il 23 dicembre. Il secondo appello si svolgerà l'11 gennaio, con i risultati il 20 gennaio.

Rispetto allo scorso anno, quindi, è stato allungato il periodo di lezioni e sono state posticipate le date dei due appelli.

(Unioneonline)

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