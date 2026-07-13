Questo pomeriggio, alle 19, nell’ex Montegranatico di Baradili, sarà inaugurata la mostra fotografica “Diversamente uguale”.

Un progetto curato dal giornalista e fotoreporter Maurizio Melis, grazie ad “Arka-Eventi Culturali”, sposato dal Consorzio Turistico Due Giare e ospitato dall’amministrazione di Baradili. «Siamo onorati di aver accolto questa esposizione – è il commento della sindaca di Baradili Maria Anna Camedda e del presidente del Consorzio Lino Zedda - con l’auspicio che la mostra possa diventare, per residenti e visitatori, un’occasione di dialogo e confronto intorno a un tema, sul quale pesano ancora molti pregiudizi».

Il significato della mostra. «Innanzitutto c’è la mia passione per la fotografia - spiega Melis - unita al rapporto che coltivo sin da giovane con un’associazione che si occupa di disabilità. Una realtà, quella della disabilità, nella quale ho trovato sempre tanta bellezza. Sono ragazzi che ti arricchiscono molto sotto tanti punti di vista».

Un’attenzione e una sensibilità, che il giornalista ha tradotto nelle sue foto, esposte sino al prossimo 11 settembre nel locale di via Municipio, a Baradili.

Gli scatti di Melis vogliono accendere i riflettori su una realtà non semplice, fatta di infinite sfumature. «Voglio far emergere tutta questa bellezza – continua Melis - che solo una cecità mentale e culturale non riesce a vedere. Per questo ringrazio i ragazzi delle associazioni Seguimi, Mondi Paralleli, Polisportiva Olimpia e Centro Down».

Un’esposizione nel paese più piccolo della Sardegna, visitabile fino al 11 settembre. Lo stesso giorno, nel parco comunale di Baradili, dalle 18, è previsto un momento di confronto e dibattito. Si parlerà di disabilità grazie a un convegno, sempre legato alla mostra, dal titolo “Dai diritti alla realtà”.

«Ho trovato una grande sensibilità da parte del Consorzio Due Giare verso questo mio progetto - conclude Melis - sensibilità sposata anche dall’amministrazione di Baradili. Un territorio dove cultura e integrazione sono davvero di casa».

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