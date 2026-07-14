La percezione della realtà è il tema che farà da filo conduttore all’XI edizione di Street Books, il festival letterario organizzato dall’associazione Miele Amaro (in collaborazione con il Comune di Dolianova e il contributo della Regione Sardegna) in programma dal 16 al 18 luglio nello spazio di Villa de Villa. “Il mio bambino difficile” è il titolo della rassegna 2026 che prende ispirazione dall’omonimo libro dello scienziato Albert Hoffman, scopritore dell’Lsd che aprì nuove prospettive sulla percezione umana.

Il festival prenderà il via giovedì prossimo alle 20.30. A condurre le tre serate sarà ancora una volta Giobbe Covatta accompagnato quest’anno dalla scrittrice e artista Valeria Pusceddu. Prima ospite della serata sarà Barbara Pitzianti, giovane attrice di Dolianova, interprete di Grazia Deledda nel film Grazia. Seguirà la presentazione di “Drinking The Serpent” di Fabrizio Beverina, dedicato alla medicina amazzonica e agli stati di coscienza. In programma anche le presentazioni dei volumi “Claudia” di Francesca Chia, “La dieta della vita vera” di Raffaele Scarabelli, “Lancette” di Valeria Pusceddu, il progetto Af Motors Cagliari.

Venerdì 17 luglio, sempre alle 20.30, la rassegna proseguirà con Fabrizio Pinna e Alessandra Cossu e il libro fotografico Pietra Madre, il progetto Pink Flamingos Bike, il viaggio della rinascita di ex pazienti oncologiche che pedalano per chi affronta un tumore. Seguiranno le presentazioni dei libri di Luca Gonzatto (Chi si ferma si ritrova), Claudio Marinaccio (Tutto bene tranne il resto) la conversazione con Francesca Ruvolo, fondatrice dello Shatki Festival e la performance di Spoken Word Poetry di Moreno Murgia.

La giornata conclusiva, sabato 18 luglio, alle 20.30, vedrà ancora protagonisti Giobbe Covatta e Valeria Pusceddu per l’apertura della serata. Sul palco Luca Pappagallo con La magia dei sapori di casa e uno showcooking, Giuseppe Bertuccio D’Angelo con il progetto Happiness, Arturo Brachetti in una conversazione sulla creatività e sull’immaginazione, Enrico Trevisiol con Un eroe dei nostri tempi e Giulia Romeri con un incontro dedicato al racconto visivo e all’empatia.

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