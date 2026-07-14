Il canto jazz dell'allodola. Mercoledì alle 21.30 il Porto Vecchio di Stintino fa da palco a “Skylark” il progetto del Blue Note Jazz Ensemble, nell’ambito della rassegna Stintino Jazz&Classica 2026.

Sul palco saliranno Mariano Tedde al pianoforte, autore degli arrangiamenti, Giovanni Sanna Passino alla tromba, Massimo Carboni al sax contralto, Elias Lapia al sax tenore, Gavino Mele al corno, Nicola Muresu al contrabbasso e Luca Piana alla batteria.

Il progetto nasce da un laboratorio di studio avviato nel 2008 in formazione di quintetto e successivamente ampliato fino all’attuale gruppo. Il repertorio attraversa differenti epoche della storia del jazz e raccoglie alcuni standard particolarmente cari ai componenti dell’ensemble. Le composizioni vengono rilette attraverso arrangiamenti che ne modificano prospettive, sonorità e struttura sino a renderle quasi dei brani originali.

Accanto ai classici trova spazio Out of Fashion Reloaded, valzer composto per quintetto dal trombettista Giovanni Sanna Passino e riproposto in un nuovo arrangiamento, insieme a Z24, composizione originale di Mariano Tedde. Skylark è anche una produzione discografica di JazzOp Records, etichetta dell’Associazione Blue Note Orchestra - Orchestra Jazz della Sardegna. Il concerto di Stintino offrirà così al pubblico un viaggio tra memoria e reinvenzione, nel quale la tradizione jazzistica diventa il punto di partenza per una scrittura nuova, personale e condivisa.

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