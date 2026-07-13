Col concerto degli allievi delle masterclass, dei laboratori e dei corsi di musica si è conclusa la XIX edizione del Festival Internazionale Bosa Antica, organizzato dall'associazione Inter Artes. Durante la cerimonia di chiusura è stato consegnato il Premio Bosa Antica al musicista Dimitri Mattu.

Il direttore artistico del festival, Jana Bitti, ha letto la motivazione del riconoscimento: «per la sua serietà, dedizione e professionalità; per la sua amicizia e per la sua signorilità; per la sua capacità di condividere i progetti artistici, facendo fede allo spirito del festival, che lo porta non solo ad essere coinvolto in prima persona ma anche di avvalersi dei suoi migliori alunni del Conservatorio di Firenze, sede dove attualmente insegna».

Dimitri Mattu Si è formato sotto la guida di Piero Farulli, storico violista del celebre Quartetto Italiano. Ha portato avanti con successo sia la carriera di musicista, che l'ha portata ad esibirzi in tutto il mondo con diverse orchestre e formazioni, sia quella di docente, attualmente insegna Viola presso il Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze. Accanto all'attività classica, coltiva significative collaborazioni con musicisti di area jazz, tra cui Lawrence D. "Butch" Morris, Richard Galliano, Paolo Fresu e Stefano Bollani. Tiene regolarmente masterclass di viola e musica da camera in Italia e all'estero ed è frequentemente invitato a far parte delle giurie di concorsi nazionali e internazionali.

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