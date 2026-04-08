La viabilità della Sardegna in età romana: a Olbia un viaggio nella storia dell’IsolaIl primo incontro a cura dell’archeologa Nadia Canu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Viaggio sulle strade sarde all’epoca dell’Impero. “La viabilità della Sardegna in età romana” è il titolo del nuovo appuntamento del ciclo di incontri “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria”, promosso dall’Olbia Community Hub in collaborazione con Sardegna Turistica.
Venerdì 10 aprile, nei locali di Poltu Cuadu a Olbia, a partire dalle 18, l’archeologa Nadia Canu, funzionario della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, guiderà il pubblico, tra fonti storiche, evidenze archeologiche e trasformazioni sociali, in un affascinante viaggio lungo le antiche strade della Sardegna romana, evidenziando il ruolo strategico della rete viaria nello sviluppo degli insediamenti, nei collegamenti territoriali e nei traffici che interessavano l’Isola e l’intero Mediterraneo.
Attraverso l’analisi delle infrastrutture antiche, l’incontro offrirà una rilettura del paesaggio contemporaneo alla luce delle tracce lasciate dalla storia, proponendo una prospettiva originale su uno degli aspetti più significativi dell’organizzazione territoriale in età romana. All’incontro, a ingresso libero, parteciperà Gian Mario Figoni Frau, volto e voce di Sardegna Turistica.