La prima Luna piena del 2022, i cieli sardi e la danza degli stormi di uccelli al tramonto, questi sono gli ingredienti della foto astronomica del giorno della Nasa (APOD - Astronomy Picture of the Day). Autrice di questa bella ripresa è la fotografa sarda Elena Pinna, che ha pubblicato sui social la foto che fissa un istante, con gli storni che sembrano danzare con la Luna nel cielo di Cagliari.

“Emozioni al massimo quando ho visto gli stormi vicino alla Luna”, ha dichiarato Pinna, “ho aspettato qualche istante che si avvicinassero di più alla Luna e ho scattato”.

Pubblicata lunedì 17 gennaio, oggi è stata selezionata dalla Nasa come foto astronomica del giorno. La fotografa Elena Pinna ha preso in mano la sua prima reflex nel 2011, ma la passione per la Luna è nata durante il lockdown dei primi mesi del 2020: “In quel periodo ho fotografato la Luna tutti i giorni quando possibile, creando l’album Una luna al giorno”. Da allora la riprende appena può assieme a tanti luoghi della Sardegna. “Lo scatto di lunedì è stato davvero una fortuna, uscita dal lavoro avevo la reflex con me e ho inseguito la Luna che sorgeva”. Una bella ripresa fatta dal centro di Cagliari, che immortala la prima Luna piena del 2022 con una danza di uccelli e lo sfondo dei sette fratelli con il paese di Burcei, immagine che ora racconta a tutto il mondo delle emozioni che donano i cieli sardi.

