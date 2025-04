Ritorna al Lirico di Cagliari la grande danza classica. Martedì 13 maggio alle 20.30 va in scena “La bella addormentata di Čajkovskij”.

Il celebre balletto in tre atti sarà presentato al pubblico dalla giornalista e critica di danza Valentina Bonelli. L'incontro è in programma venerdì 2 maggio, alle 17, al Teatro Carmen Melis, ridotto del Lirico. Settimo titolo della Stagione lirica e di balletto sarà replicato: mercoledì 14 maggio alle 20.30; giovedì 15 alle 19; venerdì 16 alle 20.30; sabato 17 alle 15.30 e alle 21; domenica 18 alle 17. L'ingresso alla presentazione è libero.

Valentina Bonelli giornalista, critica di danza e storica di balletto, scrive di danza, spettacolo e cultura per il mensile "Vogue Italia" e il sito "vogue.it"; collabora con la rivista di settore "Ballet2000" e firma una rubrica di danza sulla testata multimediale "Music Paper".

È corrispondente dall'Italia per le riviste "Dance Europe" (UK), "Dance Magazine" (Giappone), "Dans" (Svezia), "Fjord"(Canada). Esperta di balletto russo, ha tradotto in italiano e curato le Memorie di Marius Petipa (Gremese 2010) e i Diari (1903-1907) di Marius Petipa (Dnz Media 2018) e ha pubblicato numerosi saggi dedicati alle ballerine italiane in Russia nell'Ottocento. Firma presentazioni e saggi per i principali teatri e festival italiani, tiene conferenze e lezioni di storia della danza, partecipa a convegni internazionali sul balletto. È autrice del manuale di balletto per l'infanzia Ballerina (Red 2010) e dei volumetti Roberto Bolle: la mia danza, (Rizzoli 2010) e A Day with: Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, (Condé Nast 2007).

Per il Teatro Regio di Parma e la stagione ParmaDanza cura il ciclo di attività collaterali "La danza dietro le quinte". Nel 2022 e nel 2024 ha ideato e curato insieme a Vittoria Cappelli la serata di danza Memorare nella Basilica di San Petronio a Bologna.

