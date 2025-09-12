Era un sogno da anni: fare un concerto nella sua città. Roberto Tola ci è riuscito. Il Teatro Civico di Sassari ospiterà il 7 e 8 ottobre due serate a tutto jazz con il compositore e chitarrista pluripremiato nei contest americani e spesso nelle top ten delle radio straniere.

Sarà una carrellata sugli album che lo hanno portato a vincere diversi premi: dal fortunato esordio di Beein' Green (7 premi all'Indie Music Channel di Hollywwod) all'ultimo lavoro, Juzz Junction, che col singolo "Lightness" gli è valso l'Hollywood Music Award, passando per "Colors", "Wiki Tiki" e "Under the Leo sign".

Roberto Tola avrà due guest star con lui sul palco: il sassofonista danese-statunitense Michale Lington, un innovatore nel jazz contemporaneo, e il cantante pugliese Mario Rosini, secondo a Sanremo 2004 e finalista l'anno scorso a "The Voice-Senior",

