Inizia prendere forma l'edizione numero 38 dell'Ittiri Folk Festa, festival all'insegna dell'inclusione e dell'amicizia organizzato dall'associazione Ittiri Cannedu in collaborazione col Comune, in programma dal 20 al 25 luglio. Una manifestazione che la Regione Sardegna ha inserito tra i grandi eventi di valore turistico nel campo delle tradizioni popolari. Lo spirito del festival si sposa poi perfettamente col progetto Salude & Trigu della Camera di Commercio del Nord Sardegna anche per la capacità di promuovere all'esterno il territorio.

Si parte dalle anteprime, che saranno una il19 luglio nel centro storico di Ittiri legata al Festival delle Bellezze, l'altra il 20 ad Alghero con alcuni dei gruppi stranieri e sardi di Ittiri Folk Festa.

Il 25 luglio invece la chiusura per “Mesumundu in Thiesi” con la collaborazione Su Cunsonu Santu Juanne de Thiesi,

