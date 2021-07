Una laurea triennale in Informatica applicata e data analytics. Un'altra magistrale in Innovazione sociale e comunicazione. Poi la riattivazione del corso di laurea in Igiene dentale. E l'allargamento da trenta a settanta dei posti disponibili in Assistenza sanitaria. Nell'ambito sanitario sarà inoltre riattivato il corso di laurea in Igiene dentale. Sono le principali novità dell'offerta formativa dell'Università di Cagliari per l'anno accademico 2021/2022 che si apre con il via alle iscrizioni.

“Vogliamo che i nostri immatricolati siano accompagnati, accolti e aiutati a fare le scelte giuste – ha detto il Rettore Francesco Mola - Pensiamo ad una sorta di ‘fratelli e sorelle maggiori’, i ‘buddy’, assieme al rafforzamento del tutorato disciplinare. Consiglieremo poi ai direttori di dipartimento e ai coordinatori dei corsi di inserire seminari specifici sul PNRR, una realtà che i nostri studenti e le nostre studentesse – al termine del loro percorso – si troveranno a gestire”.

Francesco Mola, rettore dell’Università di Cagliari

