Se il mese di aprile ci ha regalato la prima superluna del 2021, nella notte del 26 maggio potremo ammirare la superluna più importante dell’anno. Cosa ci aspettiamo di vedere mercoledì sera? La Luna, nel suo moto di rivoluzione attorno alla Terra, percorre un’orbita ellittica, per cui può trovarsi più vicina o distante dal nostro pianeta.

Nella sera del 26 maggio la Luna si troverà al perigeo (punto più vicino alla Terra) ad una distanza di “soli” 357.327 km, ed essendo nella fase di Luna Piena, grazie alla sua vicinanza apparirà il 7% più grande e mediamente più luminosa del 14% rispetto ad una normale Luna piena.

Il 26 maggio è anche il giorno della prima eclisse di Luna del 2021, ma purtroppo il fenomeno non sarà osservabile dall’Italia. In occasione della “Superluna del 2021”, il Planetario de L’Unione Sarda ha organizzato una diretta facebook dove si osserverà la Luna con un potente telescopio e si sveleranno varie curiosità sul nostro satellite naturale. L’inizio della diretta è programmato per le ore 23 di mercoledì 26 maggio.

