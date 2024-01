Domani alle 16 nella sala consiliare del Comune di Sinnai verrà presentato il libro di Luciano Bernardi su "Il volontariato di protezione civile".

Il volume di quasi 500 pagine, corredate da tantissime foto, è proposto in concomitanza con i 40 anni del Masise che opera nella protezione civile dal 1984, fondato dallo stesso Bernardi e da un gruppo di amici.

Il libro sarà presentato da un altro volontario, Nicola Isoni, vice presidente dell'associazione. Interverranno i sindaci di Sinnai Tarcisio Anedda, di Settimo San Pietro Gigi Puddu e di Maracalagonis Francesca Fadda. Attese le testimonianze dei cittadini e dei tantissimi volontari che hanno e operano ancora nel Masise e in altre associazioni.

Luciano Bernardi è stato presidente del Masise (acronimo di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro) sino a 12 anni fa.

L'associazione, in questi 40 anni, è stata impegnata negli incendi, nelle alluvioni, in operazioni umanitarie in Italia e all'estero ed in tantissime altre emergenze.

