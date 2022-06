Libri, poesia, storie, vino, pane e olio, dolci, degustazioni e convivialità in biblioteca d’estate. Alla rassegna “Il vero centro è la periferia” hanno aderito i comuni di Usini, Uri, Ittiri, Tissi, Porto Torres, Sassari, Budoni, Cargheghe, Tempio Pausania, Alghero, le biblioteche e decine di produttori locali e partner.

La rassegna rientra nell'obiettivo del Progetto Ottobre in Poesia: la valorizzazione dei territori, delle eccellenze, mettendo insieme arte, poesia, letteratura, esperienze sensoriali e gusto.

Non semplici presentazioni di libri ma veri e propri micro eventi in cui oltre alla letteratura, all’ascolto, all’interazione col pubblico, ci sia anche un momento di convivialità per degli aperitivi letterari con prodotti eno-gastronomici del territorio.

Gli autori coinvolti sono scrittori della Ludo edizioni, casa editrice indipendente.

Franca Pirisi con “Omne quod Sardinia Fert” sarà presente il 30 giugno a Tissi, il 6 luglio a Budoni il 15 a Porto Torres, il 22 luglio a Usini e il 22 settembre a Uri.

Nello Rubattu con “Racconti di cucina” è protagonista il 28 luglio a Uri, il 9 agosto a Budoni, il 28 agosto a Tempio e il 9 ottobre a Usini.

Leonardo Onida con “Per incontrare l’Amore dovete perdervi in un bosco rosso” sarà presente il 24 giugno ad Alghero, il 23 settembre a Usini e il 6 ottobre a Uri. Infine il libro “Abbracciamo il mondo” firmato da vari autori è al centro delle serate organizzate l'8 luglio a Porto Torres.

