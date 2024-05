Via alla settima edizione del Festival Sant’Arte, in programma dal 30 maggio al 2 giugno con il titolo “Il tavolo del futuro”.

Si tratta del Festival annuale che si tiene nel Paese Museo di San Sperate, nato da un'idea del grande scultore Pinuccio Sciola e realizzato dalla Fondazione Sciola.

L’iniziativa, che sarà presentata venerdì 10 maggio alle 10.30 nella Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2 a Cagliari, vuole rappresentare un grande palcoscenico che accoglie artisti visivi e performativi in dialogo con la comunità e con i luoghi dove Sciola è nato e ha vissuto innescando lo sviluppo del progetto socio-culturale del paese Museo.

Alla presentazione in programma venerdì saranno presenti i tre figli dell’artista, Chiara (Presidente della Fondazione Sciola), Tomaso (vicepresidente), e Maria (direttrice generale della Fondazione e direttrice artistica del Festival) con la direttrice organizzativa del Festival Elisabetta Villani. Saranno presenti anche l’assessora alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, Ilaria Portas, e il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu.

