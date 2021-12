Il nuraghe Piscu di Suelli protagonista alla seconda Conferenza internazionale sull’archeologia in programma da oggi sino a mercoledì 15 dicembre in Grecia. Gli studi e le ricerche effettuate sull’area nuragica verranno illustrati nel corso del convegno organizzato dall'Università politecnica nazionale di Atene in collaborazione con la Camera tecnica della Grecia, con il supporto tecnico di Boussias Media Group e con il patrocinio della presidenza della Repubblica ellenica in occasione della conferenza di Atene.

"È un’occasione importante per far conoscere il nostro progetto", spiega il sindaco Massimiliano Garau.

Lo scopo del convegno è presentare gli ultimi sviluppi nella ricerca e nell’innovazione che identificano nuove tendenze per costruire un approccio interdisciplinare finalizzato alla conservazione e alla raccolta della documentazione digitale del patrimonio culturale. L’amministrazione comunale di Suelli sta lavorando da tempo alla creazione di un’offerta turistica sostenibile sul territorio.

"L’offerta integrata delle risorse può generare impatti economici diretti con la gestione dei siti archeologici, e impatti indiretti legati alle ricadute sull’industria turistica", conclude Garau.

