La città di Ozieri si prepara a celebrare la Giornata internazionale della poesia, una iniziativa in programma il 21 marzo nel Centro di documentazione della letteratura sarda di via Amsicora. Saranno presenti due performer, Angelo Lombardi e Giuseppe Salis, che saranno interpreti di versi in sardo e in altre lingue, capaci di offrire al pubblico il variegato mosaico multiculturale.

Gli organizzatori invitano poeti, appassionati e cittadini di ogni provenienza a diventare parte attiva dell'evento. Chiunque desideri declamare una propria composizione o un'opera altrui significativa potrà inviare la propria proposta per aderire all'iniziativa, un appuntamento tanto atteso dal centro logudorese, luogo della prima gara ufficiale tra improvvisatori nel 1986 e sede del prestigioso Premio Ozieri.

Il concorso fondato nel 1956, quest'anno compie 70 anni di attività e si prepara alla 67esima edizione con i termini di partecipazione che scadono il 31 marzo prossimo. L'evento organizzato dall'Associazione di promozione sociale Premio Ozieri si terrà alle 18.30.

